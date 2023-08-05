В результате обстрела ВСУ центра Донецка кассетными боеприпасами повреждены здание вуза и жилые дома

В результате обстрела загорелся первый корпус ДонНУЭТ им. Туган-Барановского на улице Щорса в Донецке Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ кассетными боеприпасами повреждено здание ДонНУЭТ им. Туган-Барановского и жилые дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Ворошиловском районе Донеецка зафиксировано возгорание здания Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского по улице Щорса. Повреждены ООО «Гражданстрой» по пер. Орешкова и многоквартирные жилые дома на улице Щорса и Богдана Хмельницкого, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ВСУ обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка около 22:05 с применением кассетных боеприпасов калибром 155. Украинские боевики выпустили по Донецку четыре снаряда со своих позиций в населенном пункте Нетайлово.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что на месте возгорания работают МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

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