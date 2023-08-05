Украинские боевики обстреляли университет экономики и торговли в центре Донецка

В результате обстрелов загорелось здание ДонНУЭТ в центре Донецка. Фото: кадр из видео в соцсетях

Вооруженные формирования Украины обстреляли корпус Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского в центре Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что загорелся первый корпус университета на улице Щорса, на месте работают МЧС.

— В результате очередного обстрела Донецка горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации ВСУ использовали кассетные боеприпасы, — отметил градоначальник.

Напомним, что военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали обстрел Ворошиловского, Киевского и Куйбышевского районов Донецка около 22:05. ВСУ выпустили по центру города четыре кассетных снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков в населенном пункте Нетайлово.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о двух пострадавших и девяти погибших за день в ДНР. Украинские войска 48 раз обстреляли Республику, выпустив порядка 175 различных боеприпасов.

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