Число раненных в Горловке возросло до четырех

За день в Горловке получили ранения четырех мирных жителя (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины ранили двух мирных жителей в Центрально-Городском районе Горловки. Всего за день в городе пострадали четыре человека, один человек погиб. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Лемешева пострадали мужчина 1957 и женщина 1958 годов рождения, — отметили в СЦКК. В Никитовском районе по улице Высотной ранены мужчины 1951, 1987 годов рождения.

Повреждены частные жилые дома на пер. Чистый, улицах Лемешева. Также зафиксировано возгорание хозяйственной постройки и автомобиля.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших и девяти раненных мирных жителях ДНР за день. Вооруженные формирования Украины 48 раз открыли огонь по Республике с применением РСЗО и артиллерии калибром 155 и 152 мм.

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