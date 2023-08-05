Число раненных в Горловке возросло до четырех

За день в Горловке получили ранения четырех мирных жителя (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины ранили двух мирных жителей в Центрально-Городском районе Горловки. Всего за день в городе пострадали четыре человека, один человек погиб. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— По улице Лемешева пострадали мужчина 1957 и женщина 1958 годов рождения, — отметили в СЦКК. В Никитовском районе по улице Высотной ранены мужчины 1951, 1987 годов рождения.
Повреждены частные жилые дома на пер. Чистый, улицах Лемешева. Также зафиксировано возгорание хозяйственной постройки и автомобиля.
Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о двух погибших и девяти раненных мирных жителях ДНР за день. Вооруженные формирования Украины 48 раз открыли огонь по Республике с применением РСЗО и артиллерии калибром 155 и 152 мм.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Ясиноватой заявил о семи пострадавших в результате атаки ВСУ
За неделю украинские боевики убили двух жителей города, десять человек ранены (подробнее)