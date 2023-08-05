Аграрии ДНР собрали урожай с более 50% полей региона

По всей Республики продолжается уборочная кампания. Фото: ДАН

Аграрии Донецкой Народной Республики обработали более 50% плановых площадей в регионе. Средняя урожайность составила порядка 35 ц/га. Об этом глава Правительства ДНР доложил министр агропромышленной политики и продовольствия региона Артем Крамаренко.

— Средняя урожайность порядка 35 ц/га, что является хорошим показателем для нашего региона с учетом агроклиматических условий текущего года. Намолочено порядка 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур и этот показатель ежедневно растет, — отметил министр.

Напомним, что ранее Евгений Солнцев меры поддержки аграриев региона. Среди них — закупка новой техники, внедрение местных продуктов в рацион школьного питания и строительство элеваторов, а также субсидии растениеводам, животноводам и хлебопекам. Сельхозпроизводителям Республики снизили и налоговую нагрузку — их ставка снизилась с шести процентов до нуля.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В производство легкомоторных самолетов в Мариуполе вложат три миллиарда рублей

Производство самолетов в Мариуполе даст городу 400 рабочих мест (подробнее)