Ямал восстановил разрушенную ВСУ больницу в Волновахе

Больницу в Волновахе восстановили строители из Ямала. Фото: Хуснуллин/ТГ

Ямало-Ненецкий автономный округ восстановил разрушенную в ходе боевых действий городскую больницу Волновахи. Сейчас полностью работает один корпус, где врачи смогут принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице семь корпусов. Ход ремонта медучреждения оценил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Сейчас в первом трехэтажном корпусе врачи готовы принимать до 600 человек в сутки. Всего в больнице 7 корпусов. Прошел по палатам и операционным. Вспомнил, что, когда был здесь в апреле прошлого года, центральная часть была почти вся разрушена и хирурги проводили операции практически в полевых условиях. А сейчас — все новое, современное, — поделился Хуснуллин.

Специалисты их Ямала также отремонтировали один из корпусов центральной районной больницы. Заново строители возвели корпус неврологии, частично восстановили часть лечебного корпуса.

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