Советник Гагин назвал атаку ВСУ на гражданский танкер в Керческом проливе провокацией Киева

Ян Гагин заявил, что атака ВСУ на гражданский танкер — провокация и «приглашение» к необдуманным действиям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Советник врио Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что атака ВСУ на гражданский танкер в Керченском проливе — провокация Киева. Таким образом украинские боевики «приглашают» российскую сторону к необдуманным действиям, что повлечет большие потери среди личного состава и техники. Об этом Ян Гагин заявил РИА Новости.

— Что касается танкера, то это гражданское судно с гражданским экипажем, и с определенной гражданской задачей. Это танкер для перевозки нефтепродуктов и военных задач он не имеет. Флаг на нем гражданский, не военный, — заявил Ян Гагин.

Советник врио Главы ДНР подчеркнул, что это шаг — «приглашение» к необдуманным действиям.

— У меня такое впечатление, что противник сейчас, не добиваясь каких-то серьезных успехов, а картинку надо делать, показывать результат, перешел к выпрашиванию удара, приглашая нас к необдуманным действиям, чаще всего в виде наступления, в котором мы рискуем потерять достаточно большое количество личного состава и техники, — заявил Ян Гагин. — Надо понимать, что в атакующих действиях потери примерно 1 к 5. Сейчас наши войска находятся в активной обороне, в которой мы перемалываем силы противника.

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