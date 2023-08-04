Челябинская область доставила строительную технику в Волноваху

Спецтехнику передал регион-шеф Челябинская область. Фото: Правительство Челябинской области

Челябинск закупил и передал подшефной Волновахе новую технику для строительства. Благодаря полученной линии по производству бетонных изделий строители смогут обеспечивать себя шлакоблоком, поребриком и брусчаткой. Об этом сообщили в администрации Волновахи.

— Челябинская область приобрела и доставила в Волноваху линию по производству бетонных изделий на вибропресса Урал-М5 и автоматического бетонно-смесительного узела Урал-Бетон ДК-8-450С. Теперь местные строители могут сами обеспечивать себя такими материалами как шлакоблок, поребрик, брусчатка и многое другое, — отметили в горадминистрации.

В ведомстве добавили, что установка позволяет производить 600 блоков или 1850 элементов брусчатки в час.

Напомним, что Минприроды и экологии РФ выделило субсидии на покупку коммунальной техники для новых регионов России. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области получат мусоровозы, манипуляторы и контейнеры для твердых отходов.

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