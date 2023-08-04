Медосмотр детей Мариуполя врачами из Тулы продлится до 14 августа

Врачи будут принимать детей без выходных Фото: Олег УКЛАДОВ

С 5 августа в Мариуполе начнется медосмотр детей, который продлится до 14 августа. Детей будут осматривать детские специалисты: педиатр, хирург, уролог, гинеколог, травматолог, лор, окулист, стоматолог, психиатр и невролог. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— Прием детей (школьного возраста и будущих первоклассников) в Центре первичной медико-санитарной помощи №3 Мариуполя с 5 по 14 августа, включая выходные дни по адресу: Мариуполь, пр. Ленина 80. При себе родители должны иметь документы, удостоверяющие личность, амбулаторную карту ребенка. Прохождение профилактического медицинского осмотра проводится после подписания родителями ребенка добровольного информированного согласия, — отметили в Минздраве.

Напомним, что врачи из Тульской области с июня прошлого года они оказали помощь почти девяти тысячам жителей Республики.

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