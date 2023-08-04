МЧС открыли тренировочную площадку для собак-спасателей на базе станции «Донецкое море»

На новой базе будут тренировать собак, которые участвуют в поисковых и пиротехнических заданиях. Фото: МЧС ДНР

МЧС Донецкой Народной Республики открыло тренировочную площадку для служебных собак. Она находится на базе водной станции «Донецкое море». Здесь будут тренировать 14 собак-спасателей пород малинуа, немецкая овчарка и лабрадор-ретривер. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Здесь расположены препятствия, на которых собаки занимаются ежедневными тренировками. У нас сейчас преобладают собаки породы малинуа. Они себя очень хорошо зарекомендовали по рабочим качествам, что для нас очень ценно, — рассказал начальник отдела пиротехнических и специальных кинологических работ МЧС Игнат Богдан.

Лабрадора Макса МЧС ДНР передали коллеги из Калиниграда в 2017 году, с тех пор он принял участие в десятках операций. Фото: МЧС ДНР

Сейчас в МЧС «служит» лабрадор-ретривер Макс, которого спасателям Республики подарили коллеги из Калининграда в 2017 году. Собака работала на десятках техногенных аварий в Республике, в том числе обследовала девятый и восьмой этаж разрушенного ВСУ дома на улице Пинтера.

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