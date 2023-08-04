За три года в новых регионах России построят и отремонтируют 3500 домов

В новых регионах также начали подготовку к отопительному сезону — регионы-шефы восстановят более 650 объектов инфраструктуры. Фото: Моргун/ТГ

За три года в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях планируют возвести свыше 3500 многоквартирных домов, 1400 социально-культурных объектов и модернизировать инфраструктуру. Об этом по итогам рабочего заседания по развитию новых регионов сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Обсудили текущие планы и могу сказать, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях развернуты масштабные работы, направлены все необходимые ресурсы, чтобы люди получили качественную инфраструктуру для комфортного проживания. Актуализировали планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023-2025 годы, — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что за три года с помощью регионов-шефов в новых субъектах планируют восстановить и построить порядка 8400 объектов. Из них около 3500 многоквартирных домов, почти 1400 социально-культурных объектов и около 2500 объектов ЖКХ.

— Кроме того, несмотря на то, что лето у нас в самом разгаре, коммунальные службы уже вовсю готовятся к будущему осенне-зимнему периоду. В этом году 35 регионов-шефов восстановят более 650 необходимых объектов, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

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