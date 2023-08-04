Пушилин поблагодарил Генсовет «Единой России» за выдвижение его кандидатуры на пост Главы ДНР

Денис Пушилин выразил благодарность Генсовету «Единой России» за доверие. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил Генсовет партии «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост Главы ДНР. Пушилин подчеркнул, что для него большая честь служить людям в составе команды «ЕР».

— Спасибо за доверие. Большая честь служить людям в составе огромной команды «Единой России». Партия всегда там, где помощь и поддержка нужнее всего — Донбасс в этом убедился на собственном опыте, — поделился глава региона в телеграм-канале.

Напомним, что ранее о выдвижении кандидатуры Дениса Пушилина пост Главы ДНР сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он добавил, что Пушилин уже пять лет успешно руководит Республикой, развивает Донбасс в условиях непрекращающихся боевых действий. Решение принято Генсоветом партии и будет направлено президенту России.

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