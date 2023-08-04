ВСУ ранили мужчину в Петровском районе Донецка

Петровский район Донецка вновь оказался под огнем ВСУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. Обстрелом ВСУ также поврежден жилой дом и газовая труба. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате варварского обстрела Петровского района ВСУ по улице Родионова ранен мужчина 1969 года рождения. Кроме того, по улице Безлесной и улице Старченко повреждена газовая труба, — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что в частном жилом доме на улице Салтыкова- Щедрина повреждены кровля, остекление, дымоход и забор.

Напомним, что ранее украинские боевики выпустили по району 15 ракет из реактивной системы залпового огня. ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка из района населенного пункта Максимильяновка. Обстрел начался около 14:10.

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