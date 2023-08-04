Генсовет «Единой России» выдвинул Пушилина на должность Главы ДНР

Денис Пушилин стал кандидатом на должность Главы ДНР от «Единой России». Фото: АГ ДНР

Политическая партия «Единая Россия» определилась с кандидатом на должность Главы ДНР. Им стал врио Главы Донецкой Народной Республики, секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин. Соответствующее предложение будет направлено президенту России.

— Денис Пушилин и Леонид Пасечник успешно руководят народными республиками уже пять лет. У них большой опыт управления своими регионами, развития Донбасса в сложнейших условиях непрекращающихся боевых действий. Оба, как никто другой, погружены в проблемы своих республик, пользуются авторитетом жителей. Они уже доказали делом, что способны и достойны возглавлять эти регионы, — отметил секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Напомним, что ранее Денис Пушилин, Артем Жога и Анна Железная возглавили список кандидатов на выборы в законодательно собрание ДНР.

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