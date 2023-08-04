С начала 2023 года в Дебальцево восстановили 20 частных домов

Дебальцевские строители с начала года восстановили в городе 20 частных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Дебальцево восстановлено 20 домов частного сектора при помощи строительных бригад, которые были организованны центром занятости. Об этом ДАН рассказали в пресс-службе администрации города.

- С начала года восстановлено 20 домов частного сектора. Также с февраля 2023 года и по настоящий момент заменено 6500 квадратных метров кровельного покрытия на десяти домах. Выполнен ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов на двух домах в объеме 27 куб. м. Ремонт штукатурки цоколей 800 квадратных метров на шести домах, с помощью четырех бригад-штукатуров. Ремонт подъездов, поврежденных в результате боевых действий — 1300 квадратных метров на двух домах. 1200 м. п. труб различного диаметра более чем на 90 домах с привлечением девятнадцати сантехнических работников, - отметили в мэрии.

В администрации города добавили, что ремонтом домов занимаются квалифицированные рабочие, их формируют в городском центре занятости. В скором времени строительные бригады приступят к ремонту в пяти подъездах, ремонту десяти цоколей, пяти оголовков вентиляционных каналов и замене около двух тысяч метров труб.

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