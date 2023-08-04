В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек, еще 50 получили ранения

В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 28 июля по 3 августа погибли 11 мирных жителей. Также было ранено 50 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в ДНР от агрессии киевского режима погибли 235 мирных жителей, 958 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Напомним, что за 3 августа вооруженные формирования Украины ранили трех жителей в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Ясиноватой. Также были повреждены четыре жилых домостроения в Кировском районе Донецка. Всего за сутки украинские боевики выпустили 241 единицу различных боеприпасов.

Кроме того, 4 августа в результате обстрела ВСУ в Горловке и Александровке обесточено 29 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались около четырех тысяч абонентов.

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