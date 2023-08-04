Тульские медики возобновят работу в Мариуполе. Фото: Правительство Тульской области

Медики из Тульской области возобновят работу в Мариуполе 5 августа. Они проведут медосмотр детей школьного возраста, включая будущих первоклассников, а также продолжат диспансеризацию взрослых жителей. Об это сообщает правительство Тульской области.

- В Мариуполь направлена команда врачей-специалистов с передвижной поликлиникой, оснащенной диагностическим оборудованием. Это терапевт, педиатр, врачи УЗИ, невропатолог, офтальмолог, психиатр, медсестры и фельдшер. Школьников осмотрят детский хирург и психиатр, - отметил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

Он добавил, что глава задача медиков - своевременно выявить у ребят отклонения в здоровье и дать рекомендации по его сохранению.

Отметим, что с июня прошлого года специалисты из Тульской области работают в Мариуполе. За это время они оказали помощь почти девяти тысячам жителей. А за первое полугодие 2023 года около пяти тысяч человек прошли диспансеризацию.

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