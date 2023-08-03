Мемориал в честь легендарной «Корсы» открыли в Новокузнецке

Памятник Ольге Качуре установлен на площади Защитников Донбасса. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

В Новокузнецке Кемеровской области открыли памятник легендарной Ольге Качуре с позывным «Корса», которая погибла 3 августа 2022 года на Ясиноватском направлении. Мемориал в честь гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона, Героя России и ДНР установлен на площади Защитников Донбасса.

— Красивый и величественный — под стать самой Корсе — мемориал открыли в Новокузнецке Кемеровской области в день гибели гвардии полковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона, Героя России и Героя Донецкой Народной Республики Ольги Качуры. Он установлен на площади Защитников Донбасса. Памятник Корсе здесь — символ борьбы за русскую землю, — поделился в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Памятник Ольге Качуре установлен на площади Защитников Донбасса. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Денис Пушилин поблагодарил власть и жителей Кузбасса за сохранение памяти о героине.

— Огромная благодарность губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и всем его жителям за такую память. Она дорогого стоит, — добавил глава Республики.

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