В Мариуполе открылась 33 по счету заправочная станция

Новая заправка в Мариуполе открылась на улице Макара Мазая. Фото: ДАН

В Мариуполе открылась новая автозаправочная станция, она стала 33 по счету АЗС в городе. Новая станция находится на улице Макара Мазая. На ней реализуется бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

— 3 августа в Мариуполе открылась очередная автозаправочная станция сети ООО «Донецкая топливная компания», которая стала 33 по счету, работающей в городе. На сегодняшний день в Республике функционирует 325 автозаправочных станции, из них 57 на освобожденных территориях. Первая АЗС в Мариуполе после окончания боевых действий открылась 21 апреля 2022 года, это была также заправка ООО «ДТК», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в Мариуполе также планируют построить крупный оптовый супермаркет «Паллет» на территории рынка «Азовский». Ранее первый магазин этой сети открылся в Макеевке.

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