Более миллиона жителей новых регионов России получили полисы ОМС

Жители новых регионов России получили уже более миллиона цифровых полисов ОМС. Фото: Мингазов/ТГ

С 1 марта 2023 года жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей оформили и получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Для оформления документов гражданам нужен только паспорт и СНИЛС, для оформления детского полиса — паспорт родителя, СНИЛС и свидетельство о рождении. Об этом сообщили в Минздраве России.

— На текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах, — цитирует пресс-служба ведомства слова председателя Фонда ОМС Ильи Баланина.

Подать заявления на оформление полиса ОМС можно в ТФОМС, МФЦ и на портале Госуслуг.

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