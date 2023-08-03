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НовостиОбщество3 августа 2023 16:47

Более миллиона жителей новых регионов России получили полисы ОМС

Более миллиона цифровых полисов медстрахования было выдано жителям новых регионов РФ
Виктория ПОДАРОВА
Жители новых регионов России получили уже более миллиона цифровых полисов ОМС. Фото: Мингазов/ТГ

Жители новых регионов России получили уже более миллиона цифровых полисов ОМС. Фото: Мингазов/ТГ

С 1 марта 2023 года жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей оформили и получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Для оформления документов гражданам нужен только паспорт и СНИЛС, для оформления детского полиса — паспорт родителя, СНИЛС и свидетельство о рождении. Об этом сообщили в Минздраве России.

— На текущий момент жителям новых регионов уже выдано более одного миллиона цифровых полисов ОМС. Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах, — цитирует пресс-служба ведомства слова председателя Фонда ОМС Ильи Баланина.

Подать заявления на оформление полиса ОМС можно в ТФОМС, МФЦ и на портале Госуслуг.

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