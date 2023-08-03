Водолазы МЧС России спасли котенка из реки Кальмиус в ДНР

Котенка привезли в подразделение, накормили и обогрели. Фото: МЧС РФ

Водолазы МЧС России по Донецкой Народной Республике спасли котенка, который оказался в реке Кальмиус и не мог выбраться самостоятельно. Животное вытащили, обогрели и накормили. Об этом сообщили в пресс-служба спасательного ведомства.

— В Донецке при неизвестных обстоятельствах котенок оказался в реке Кальмиус. Выбраться самостоятельно у него не было шансов: бетонную опору окружала вода — усатый оказался в западне. Малыша спасли водолазы МЧС России по Донецкой Народной Республике. Они возвращались с вызова и услышали жалобное мяуканье, — рассказали в МЧС.

Спасатели привезли котенка в подразделение, где обогрели, накормили и напоили молоком.

— Теперь котенок в безопасности. Нам важна каждая жизнь! — добавили в пресс-службе Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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