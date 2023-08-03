Художник Дмитрий Север создал мурал с шахтерским молотом в Горловке

Работа художника появилась на одной из стен Горловки. Фото: Дмитрий Север/ТГ

Художник-каллиграф Дмитрий Север украсил муралом с шахтерским молотом одну из стен в Горловке. Эта работа стала второй частью диптиха «Север-Юг». Первая часть появилась в населенном пункте Полярные зори Мурманской области. Обе работы украшает надпись «Здесь куется русская свобода».

— Постоянным аккомпанементом во время работы над стеной был грохот артиллерии. То нашей, то вражеской. Но вопреки всему мурал сделан. Я всем сердцем надеюсь, что скоро этот город расцветет как никогда прежде. И моя каллиграфия будет лишь одним из многих рисунков, которые будут украшать этот город, который столько сражался за русскую свободу, — поделился художник в телеграм-канале.

Мурал украшает надпись «Здесь куется русская свобода». Фото: Дмитрий Север/ТГ

Первую часть диптиха в Мурманской области художник создал на прошлой неделе.

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