В ДНР продолжается проверка насосных станций водовода из реки Дон

Две ветви трубопровода водовода из реки Дон уже запущены в работу. Фото: ВСК Минобороны РФ

В Донецкой Народной Республике продолжается проверка элементов насосных станций водовода «Дон — Северский Донец». Сейчас в работу запущены две ветви трубопровода. Об этом сообщили в Военно-строительном комплексе Минобороны России.

— Обе ветви трубопровода, по 200 км каждая, уже в действии. Проверяем работу всех узлов для бесперебойной подачи воды и выхода на проектную мощность — 288 тысяч м³. Сейчас из Дона уже поступает до 270 тысяч «кубов» в сутки, — цитирует пресс-служба ВСК военного строителя Владимира Потапова.

Напомним, что уникальное инженерное сооружение построили всего за четыре месяца по поручению Владимира Путина. В его возведении участвовал Военстрой, а также предприятия со всей страны в рамках проекта «Большая вода».

— Сейчас военные строители ведут тщательную проверку элементов насосных станций и накопительных резервуаров на всем протяжении масштабного сооружения, — добавили в пресс-службе ведомства.

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