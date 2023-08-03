На Донецком направлении российские войска отразили восемь атак ВСУ

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские войска за прошлые сутки отразили восемь атак противника на Донецком направлении. В ходе этих безуспешных наступательных действий украинская сторона потеряла до 380 человек личного состава и множество разной техники, в том числе и натовского образца. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- За сутки потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира», - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе успешно отраженных атак на Донецком направлении российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка.

Напомним, что в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук».

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