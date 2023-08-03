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НовостиПолитика3 августа 2023 12:00

На Донецком направлении российские войска отразили восемь атак ВСУ

За сутки российские войска уничтожили до 380 украинских военнослужащих на Донецком направлении
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российские войска за прошлые сутки отразили восемь атак противника на Донецком направлении. В ходе этих безуспешных наступательных действий украинская сторона потеряла до 380 человек личного состава и множество разной техники, в том числе и натовского образца. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- За сутки потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира», - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе успешно отраженных атак на Донецком направлении российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка.

Напомним, что в районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики российские войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук».

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