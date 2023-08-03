Профсоюзы ДНР направили около 41 миллиона рублей на помощь военным и пострадавшим от ВСУ

Профсоюзы ДНР направили около 41 миллиона рублей защитникам Республики и пострадавшим от ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Профсоюзы Донецкой Народной Республики направили около 41 миллиона рублей на помощь военным и пострадавшим от вооруженных формирований Украины. Об этом ДАН рассказали в пресс-службе профсоюзного объединения.

- Из бюджетов ФП ДНР, организаций профсоюзов всех уровней на оказание помощи защитникам рубежей Республики, жителям освобожденных территорий, членам профсоюзов, пострадавшим в результате ведения боевых действий на территории ДНР выделено 40 млн. 720 тыс. рублей, - отметили в региональной федерации.

Напомним, что Владимир Путин заявил, что в библиотеки новых регионов России доставят 2,5 миллиона книг. Президент России подчеркнул важность интеграции субъектов в общероссийское пространство. Также нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной, да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы.

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