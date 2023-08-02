Денис Пушилин, Артем Жога и Анна Железная возглавили список кандидатов на выборы в заксобрание ДНР

Артем Жога, Анна Железная и Денис Пушилин стали лидерами по итогам предварительного голосования. Фото: пресс-служба «ЕР»

Врио Главы ДНР Денис Пушилин, командир батальона «Спарта» Артем Жога и гендиректор республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная возглавили список кандидатов от «Единой России» на выборах в законодательное собрание ДНР. Денис Пушилин рассказал о стратегии возрождения и развития Республики, которая войдет в блок народной программы «ЕР».

— Каждый раздел отталкивается от наиболее насущных нужд людей. Защита нашей Родины, каждого жителя – первая ключевая тема стратегии. Мы должны развивать военно-промышленный потенциал и военную инфраструктуру. Оказывать всемерную помощь бойцам, ветеранам боевых действий, членам их семей. Нет важнее цели, чем эта, — отметил Пушилин.

В стратегию развития будут входить также темы возрождения и развитие Республики, решения проблем с водоснабжением, ремонт и строительство жилья, меры поддержки участников СВО и их семей.

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