Денис Пушилин поздравил командира штурмового батальона «Сомали» Тимура Курилкина с получением звания «Герой России»

«Золотую звезду» Тимуру Курилкину вручил лично Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил командира отдельного штурмового батальона «Сомали» Тимура Курилкина с получением звания «Герой России». «Золотую звезду» военнослужащему вручил лично Владимир Путин во время церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля.

— Брат, ты вписал свое имя в летопись истории российского государства! Ты — четвертый человек в истории Российской Федерации, кто имеет Звезду Героя и четыре Ордена Мужества! Мы поздравляем тебя и гордимся твоими заслугами! — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что звания «Герой России» был посмертно удостоен комроты батальона «Сомали» Роман Воробьев. Он участвовал в освобождении Мариуполя, штурме Водяного и Песок. Погиб в бою 5 июня 2023 года. «Золотую звезду» героя получила его вдова.

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