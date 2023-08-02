Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России комроты батальона «Сомали» Роману Воробьеву

«Звезду Героя» вручили вдове Романа Воробьева. Фото: kremlin.ru

Звание «Героя России» было посмертно присвоено командиру роты батальона «Сомали» Роману Воробьеву. Боец участвовал в освобождении Мариуполя и был удостоен звания Героя ДНР. «Звезду Героя» вручили вдове Романа Воробьева.

— Командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей – поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, — отметил Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших государственных наград России.

В Администрации Главы ДНР подчеркнули, что «Звезду Героя» получила вдова погибшего военнослужащего.

Роман Воробьев принимал участие в боевых действиях с 2014 года, был удостоен звания Героя ДНР за освобождение Мариуполя, участвовал в штурме Песок и Водяного. Погиб в бою 5 июня 2023 года.

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