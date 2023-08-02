Школьникам в трех районах Донецка выдали наборы первоклассника от «Движения первых»

Наборы получат 30 тысяч первоклассников в новых регионах. Фото: пресс-служба РДДМ

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» передало школьникам в трех районах Донецка наборы первоклассника с канцелярией, дневниками и рюкзаками. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Сегодня три района Донецка получили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями для первоклассников от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Спасибо за поддержку! — поделился мэр в телеграм-канале.

Напомним, что РДДМ отправило в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область 30 тысяч наборов с канцелярией для школьников. Их получат все первоклассники новых регионов к 1 сентября. В набор от «Движения первых» входят рюкзак, дневник, полный канцелярский набор школьника. Кроме того, туда войдут предметы для творчества — краски, кисточки, фломастеры и цветные карандаши, пластилин, набор цветных бумаг и картон.

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