Владимир Путин заявил, что в библиотеки новых регионов России доставят 2,5 миллиона книг

Владимир Путин отметил, что в школьных и публичных библиотеках новых регионов находятся книги, изданные еще в СССР. Фото: kremlin.ru

В школьные и публичные библиотеки ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей доставят 2,5 миллиона экземпляров книг. Владимир Путин поручил сделать это оперативно, до начала нового учебного года. Об этом президент заявил в на совещании с членами Правительства.

— Сегодня в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях действуют свыше тысячи публичных и тысячи трехсот школьных библиотек, однако в их фондах — книги, которые в основном изданы еще в советское время. Понятно, что за последние 30 лет они практически не обновлялись. Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной, да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы, — отметил Владимир Путин. — В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров.

Президент также поручил обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами.

— Везде, где есть техническая возможность нужно подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам с произведениями классической литературы – бесплатно. Чтобы поддержать усилия Правительства и субъектов Федерации по этим направлениям, было принято специальное решение, а именно – выделить дополнительные средства из Резервного фонда Президента, — добавил Путин.

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