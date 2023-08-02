Глава Минобрнауки РФ ответил на вопросы школьников ДНР о выборе профессии

Министр встретился с школьниками Республики о ответил на вопросы о выборе будущей профессии. Фото: Минобрнауки ДНР

Министр образования и науки Росси Валерий Фальков встретился с школьниками из ДНР на «Университетских сменах» в Смоленском госуниверситете. Министр ответил на вопросы ребят о выборе профессии и поступлении в вуз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Никогда не ориентируйтесь на моду, выбирайте сердцем. Сердцем — это означает, что даже если вам кажется, что та или иная профессия сегодня не популярная либо не модная, но у вас лежит к ней сердце, то есть вы чувствуете, что будете здесь успешными, это означает, что сюда и надо идти, — посоветовал министр.

Школьники из ДНР встретились с главой Минобрнауки Росси в рамках проекта «Университетские смены». С 28 июля по 6 августа ребята из ДНР знакомятся с образовательной и развлекательной программой, которую подготовил Смоленский государственный университет. Школьники узнают об истории одного из старейших городов России, посетят экскурсии и будут соревноваться в киберспортивных дисциплинах.

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