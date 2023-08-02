Молодежь ДНР поздравила российских десантников из 155 бригады с Днем ВДВ

Молодежь ДНР поздравила российских десантников. Фото: Молодая Республика

Команда Молодой Республики и Молодой Гвардии Единой России поздравили российских десантников из 155 бригады с днем воздушно-десантных войск. Они передали тематическую картину от художника по имени Андрей. Об этом сообщает телеграм-канал общественной организации.

- В День воздушно-десантных войск команда МР и МГЕР ДНР и «Инфошколы ДНР» от всей молодежи Республики подарила бойцам ВС РФ из 155 бригады тематическую картину. Поздравляем всех причастных с праздником, - отметили в организации.

Напомним, что в России 2 августа отмечают профессиональный праздник - День Воздушно-десантных войск. Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

Как отметил в своем поздравлении врио Глава ДНР Денис Пушилин, за время своего существования «голубые береты» завоевали славу и уважение героическими поступками, умением выполнить сложнейшие задачи любой ценой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска ежедневно уничтожают пехоту и технику ВСУ в Марьинке

В Марьинке каждый день метр за метром российская пехота выбивает силы ВСУ (подробнее)