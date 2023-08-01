Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 20:37

Жители Кировского передали Главе Якутии картину в знак благодарности за восстановление города

Жители Кировского выразили благодарность властям Якутии за восстановление города, в частности парка культуры и отдыха «Победа»
Виктория ПОДАРОВА
Картину с изображением роз вручили главе Республики Саха Айсену Николаеву. Фото: Пушилин/ТГ

Картину с изображением роз вручили главе Республики Саха Айсену Николаеву. Фото: Пушилин/ТГ

Подарок, который жители Кировского в Донецкой Народной Республике передали главе Республики Саха, дошел до адресата. Карту с изображением роз вручили Айсену Николаеву. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Картина, которую передали жители города Кировское Главе Республики Саха, вручена Айсену Николаеву. Это толика той благодарности, которую испытывают кировчане к жителям Якутии. Искренне и с полной самоотдачей специалисты Республики Саха восстанавливают город, и жители Кировского, уверен, этого никогда не забудут, — поделился глава региона в телеграм-канале.

Напомним, что сейчас регион-шеф Якутия реконструирует в Кировском парк культуры и отдыха «Победа». Ранее Денис Пушилин заявил, что обновленный парк может стать любимым местом отдыха горожан.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В середине августа в Волновахе откроют обновленное техучилище

Профессионально-техническое училище Волновахе восстанавливает регион-шеф ЯНАО (подробнее)