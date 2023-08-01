В 2023 году в ДНР планируют добыть свыше трех миллионов тонн угля

В Республике наращивают темпы добычи угля и открывают новые забои, несмотря на обстрелы ВСУ. Фото: ДАН

Горняки Донецкой Народной Республики планируют добыть в 2023 году свыше трех миллионов тонн угля — больше, чем в прошлом. В Республике также планируется ввод в эксплуатацию новых очистных забоев. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра угля и энергетики ДНР Виталий Власов в ходе прямой линии.

— В прошлом году в Республике добыто 2,9 млн тонн угля. В 2023 году добыча должна составить порядка 3,3 млн тонн угля. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 7 новых очистных забоев на шахтах государственной формы собственности. Уже запущены 3 лавы на предприятии «Горняк-95» и на шахте «Комсомолец Донбасса», — заявил и. о. министра.

Виталий Власов добавил, что сейчас в Республике функционирует пять угольных объединений, в составе которых 16 шахт, но работают не все из них. Тем не менее, шахтерам удалось открыть четыре новых очистных забоя в прошлом году. Глава Минугля и энергетики подчеркнул, что в ближайшее время на шесть шахт региона зайдут инвесторы — они уже подали заявки и ожидают рассмотрения.

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