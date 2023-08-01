Фонд развития промышленности ДНР одобрил первую заявку на грант

Фонд развития промышленности даст стимул к модернизации и наращиванию объемов производства местным компаниям. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

35 предприятий подали заявки на получение гранта от Фонда развития промышленности ДНР. Сегодня организация одобрила первую из них. Получить займ на модернизацию промышленности компании могут получить сроком до семи лет. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин по итогам встречи с гендиректоров ФРП Сергеем Власовым.

— Первая заявка принята сегодня Фондом развития промышленности ДНР. За грантовой помощью в Фонд обратились уже 35 предприятий. Директор заверил, что проволочек с рассмотрением не будет, — отметил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что займы компаниям даются сроком до семи лет под 1% годовых. При этом компания должна выполнить ряд условий — увеличить количество рабочих мест, объем производства и налоговых поступлений в бюджет.

— Вообще такой инструмент как Фонд развития промышленности, созданный по инициативе Министерства промышленности РФ, хорошо себя зарекомендовал в других регионах. Программой социально-экономического развития ДНР на 2023-2025 годы предусмотрено 5 млрд рублей на финансирование через Фонд развития промышленности Республики, — добавил врио Главы ДНР.

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