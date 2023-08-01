ХМАО отремонтировал МФЦ в Макеевке с опережением сроков

Здание МФЦ восстановили раньше планируемого срока. Фото: Мистрой РФ

Ханты-Мансийский автономный округ с опережением сроков отремонтировал здание МФЦ в Макеевке. Строители оборудовали безбарьерную среду для маломобильных граждан, а также обновили пожарную сигнализацию и систему кондиционирования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России.

— Ханты-Мансийский автономный округ с опережением сроков завершил работы по обустройству многофункционального центра в Макеевке ДНР. Двухэтажное здание общей площадью 318,5 м² по улице Московская капитально отремонтировали. Была полностью восстановлена кровля, проведен косметический ремонт, установлено оборудование и мебель, — отметили в ведомстве.

МФЦ оборудован новой системой кондиционирования и техникой для перевода всей работы в электронный формат. Фото: Минстрой РФ

Югра также установила программно-технические комплексы в МФЦ, чтобы позволит перевести всю работу организации в электронный вид. В новом здании будут работать 11 окон, в которых специалисты будут принимать и выдавать документы.

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