Правительство России освободило владельцев машин в новых регионах от обязательного техосмотра

Постановление не коснется автомобилистов, которые имели предписание пройти техосмотр Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство России освободило владельцев автомобилей, которые эксплуатируются в новых регионах, от обязательно прохождения технического осмотра до 1 января 2026 года. За это время региональные власти создадут системы оказания госуслуг по прохождению осмотра. Об этом сообщили в аппарате Правительства.

— Юридические лица или индивидуальные предприниматели, допущенные властями к проведению техосмотра машин, пройдут аккредитацию в упрощенном порядке — без проведения выездной проверки. На время действия особенностей — до 1 января 2026 года владельцы автомобилей, зарегистрированных и эксплуатируемых в новых регионах, будут освобождены от необходимости проходить техосмотр, — отметили в постановлении.

Сообщается, что такие условия коснуться только тех, кто по состоянию на 30 сентября не имел предписаний, обязывающих пройти техосмотр.

Правительство рекомендовало властям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сформировать систему оказания государственных услуг по прохождению технического осмотра автомобилей не позднее 1 сентября 2025 года.

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