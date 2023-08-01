Смоленск модернизирует насосную станцию в Приазовье ДНР

Смоленская область подключилась к восстановлению района в 2023 году. Фото: ДАН

Смоленская область поможет модернизировать оборудование в насосной станции, которая питает села Урзуф, Ялту и Юрьевку на юге Донецкой Народной Республики. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал глава администрации Першотравневого района Борис Трима.

— Смоленск пришел к нам на помощь и модернизирует МФЦ, в здании Управления труда и социальной защиты населения, там, где территориальный центр находится, будут делать капитальный ремонт. Кроме того, Смоленск взял объект коммунальной инфраструктуры — станцию 2-го подъема, которая питает водой три села Урзуф, Ялту и Юрьевку, — отметил Трима.

Глава Першотравневого района добавил, что специалисты из Смоленской области модернизируют и заменят насосы и электросети на станции, проведут косметический ремонт помещений.

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