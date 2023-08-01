В Енакиеве впервые с момента постройки восстанавливают трамвайное депо

Ремонтные работы в городском ТТЦ завершат к декабрю

Трамвайное депо в Енакиеве восстанавливают впервые с момента постройки — 1970 года. Специалисты отремонтировали кровлю, фасад, проводят капитальный ремонт.

— Происходит восстановление депо, первый ремонт с 1970 года, то есть с даты постройки. Помогает в восстановлении Ленинградская область. Она пригнала десять трамваев из Санкт-Петербурга. Рабочие восстановили кровлю, теперь фасад, ворота, делают облицовку здания, капитальный ремонт, — рассказал сотрудник депо Дмитрий Денисенко.

Напомним, что ленинградские строители при ремонте объекта применяют технологии и материалы, которые используются при строительстве крупных дата-центров телекоммуникационных компаний. Завершить капитальный ремонт трамвайно-транспортного управления планируют в декабре 2023 года. После этого специалисты возьмутся за ремонт трамвайных линий и поврежденных рельсов.

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