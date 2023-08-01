Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, расстрелявшего восемь жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд дело против солдата ВСУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР продолжают расследовать преступления украинской армии, которые они совершали в городе Мариуполе весной прошлого года. Так, прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, который согласно версии следствия, причастен к убийству восьми мирных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

- Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего водителя зенитно-ракетного взвода 56 отдельной мотопехотной бригады 37 отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» вооруженных сил Украины Владислава Кулыка, - отмечают в ведомстве.

Владислав Кулык обвиняется по нескольким статьям: «убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», «жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории».

- С 24 февраля по 12 апреля 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича в городе Мариуполь. В один из дней указанного периода он обнаружил вблизи завода передвигающихся по улице Левченко восемь невооруженных граждан, о чем сообщил командиру, - добавили в прокуратуре ДНР.

Военнослужащий ВСУ выполнил незаконный приказ командира и выстрелами из автомата Калашникова расстрелял восемь мирных жителей, которые скончались на месте.

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