В поселке Пантелеймоновка ранены две женщины Фото: Олег УКЛАДОВ

Число пострадавших в результате обстрела поселка Пантелеймоновка под Горловкой увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 14:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В населенном пункте Пантелеймоновка по улице Красноармейской, 2 ранена женщина 1959 года рождения, а по улице Кирова, 3 ранена женщина 1962 года рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формировании Украины в Петровском районе Донецка пострадала женщина 1960 года рождения. Примерно в 11:30 из района населенного пункта Максимильяновка по Петровскому району Донецка украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм.

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