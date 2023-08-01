В ДНР открыли филиал благотворительного фонда «Добро и Дело»

В столице ДНР открыли филиал благотворительного фонда «Добро и Дело» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столице Донецкой Народной Республике официально начал свою работу филиал «Добро и Дело». Об этом сообщили в благотворительном фонде.

- Филиал «Добро и Дело» в Донецкой Народной Республике открыт официально и начал свою работу. Сегодня разгрузкой фуры гумпомощи на нашем складе в Донецке официально отметили открытие филиала Фонда. Привезли больше 20 тонн воды, продуктов, инструментов, генераторов, необходимых вещей для бойцов, - отметили в организации.

Там подчеркнули, что медицинский координатор Максим Лукашевич также привез целый УАЗик медикаментов и медоборудования. А сам фонд в Донецке возглавила опытный боец, медик и волонтер - Светлана Чинякова.

- Благодарим за содействие 1й Донецкий армейский корпус и лично советника Главы ДНР Ростислава Антонова. Начало официальной работы положено, - добавили в фонде.

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