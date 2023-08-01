В ДНР возобновят добычу угля на шахте имени Скочинского

В ДНР намерены возобновить добычу угля на шахте имени Скочинского Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Донецкой Народной Республике планируют возобновить забой на шахте имени Скочинского. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра угля и энергетики региона Виталий Власов. По его словам, донецкая шахта имеет большие запасы твердого топлива.

- Шахта имени Скочинского имеет богатейшие запасы угля. К сожалению, предприятие постоянно находится под обстрелами, но мы готовим разрешительные документы на восстановление забоя. Думаю, в ближайшей перспективе возобновим там добычу, - рассказал Власов во время телеграм-эфира.

Он добавил, что на территории ДНР работают пять угольных объединений, в составе которых входит 16 шахт, однако не все из них действуют. Добыча угля в текущем году должна составить 3,3 миллиона тонн.

Напомним, что африканские страны заинтересованы в экспорте угля из ДНР. Многие представители, которые присутствовали на саммите в Санкт-Петербурге интересовались технологиями добычи угля и горношахтным оборудованием.

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