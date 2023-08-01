Денис Пушилин сообщил, в каких городах ДНР подали заявки на строительство нового коммерческого жилья

Из нескольких городов ДНР поступили первые заявки на строительство нового коммерческого жилья. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев live» заявил, что из некоторых городов Республики поступили первые заявки на строительство нового коммерческого жилья.

- У нас сейчас большая нехватка жилья. По Донецку мы сейчас выделяем только землю, но стройка еще не началась в таких масштабах, как она запланирована, она обязательно начнется. А в таких городах, как Макеевка, Енакиево, Новоазовск, Снежное и Шахтерск уже поданы заявки на строительство нового коммерческого жилья, там, где люди смогут уже покупать в «новостроях» жилье. А с учетом того, что ипотека льготная (доступна) по решению Президента, конечно, такая возможность появляется у достаточно широких масс населения, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что сейчас над восстановлением ДНР работают 35 тысяч строителей, несмотря на боевые действия. Он подчеркнул, что в Республике проходит самая крупная стройка по всей России.

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