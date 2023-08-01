Пушилин поблагодарил Ленобласть за вклад в возрождение Донбасса. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Ленинградской области с 96-й годовщиной образования региона.

- Сегодня 96-я годовщина образования Ленинградской области. От имени всей Республики поздравляю губернатора Александра Дрозденко и жителей Ленинградской области с праздником, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин поблагодарил Ленобласть за вклад в возрождение Донбасса. Он подчеркнул, что Ленинградская область активно помогает восстанавливать Енакиево и Мариуполь.

- Ленинградская область активно помогает восстанавливать подшефные города Енакиево, идут работы в Мариуполе. Огромная благодарность за этот вклад в возрождение Донбасса, - отметил Пушилин.

Врио Главы ДНР пожелал жителям области благополучия, новых возможностей и успехов, региону — процветания и дальнейшего развития, а также — скорейшей Победы всем.

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