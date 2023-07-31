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НовостиПолитика31 июля 2023 18:43

ВСУ выпустили десять ракет РСЗО и снарядов по Ясиноватскому району ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из Орловки
Виктория ПОДАРОВА
Боевики вновь открыли артиллерийский огонь по мирным районам ДНР

Боевики вновь открыли артиллерийский огонь по мирным районам ДНР

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватский район Донецкой Народной Республики со своих позиций, расположенных в населенном пункте Орловка. По району было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня и артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:15 зафиксирован обстрел Ясиноватского района с позиций ВСУ в Орловке. По району было выпущено четыре ракеты калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В 20:30 обстрел района возобновился. Украинские войска выпустили по нему шесть ракет из реактивной системы залпового огня.

Напомним, что ранее обстрелу подверглись Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. ВСУ выпустили по ним 20 снарядов из артиллерии натовского калибра за полчаса.

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