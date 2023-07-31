ВСУ выпустили десять ракет РСЗО и снарядов по Ясиноватскому району ДНР

Боевики вновь открыли артиллерийский огонь по мирным районам ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватский район Донецкой Народной Республики со своих позиций, расположенных в населенном пункте Орловка. По району было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня и артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 20:15 зафиксирован обстрел Ясиноватского района с позиций ВСУ в Орловке. По району было выпущено четыре ракеты калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В 20:30 обстрел района возобновился. Украинские войска выпустили по нему шесть ракет из реактивной системы залпового огня.

Напомним, что ранее обстрелу подверглись Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. ВСУ выпустили по ним 20 снарядов из артиллерии натовского калибра за полчаса.

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