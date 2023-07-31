Купить карту «Тройка» для оплаты проезда в Донецке можно на автостанциях, в гостиницах и офисе «Донтех»

Тестовая работа карты «Тройка» в Донецке начнется уже завтра. Фото: Минтранс ДНР

Приобрести карту «Тройка» для бесконтактной оплаты проезда в Донецке можно в офисе «Донтех», на автовокзалах и в гостиницах. Карта начнет работу с завтрашнего дня на двух городских маршрутах — №2 и №17. Об этом рассказали в пресс-службе «Донтех».

— С 1 августа 2023 года по троллейбусным маршрутам № 2 и № 17 будет действовать бесконтактная система оплаты. Для пользования данными маршрутами необходимо иметь карту «Тройка», которую можно приобрести на АС «Крытый Рынок», АВ «Южный», в гостиницах «Централь», «Донбасс Палас» и Park Inn by Radisson, а также в центральном офисе «ГК ДОНТЕХ», — отметили в компании.

Для удобства пассажиров 1 августа приобрести карту «Тройка» можно будет на троллейбусных маршрутах.

— 1 августа с 8.00 до 10.00 ГК «ДОНТЕХ» будет организовано бесплатное распространение карт при условии пополнения баланса на 100 рублей в транспортных средствах маршрутов, — добавили в организации.

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