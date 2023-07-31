Квартиры в новом ЖК «Невский» в Мариуполе готовятся принять на баланс администрации

В новом жилом комплексе уже завершаются отделочные работы. Фото: ВСК Минобороны РФ

Власти Мариуполя готовятся принять на баланс городской администрации квартиры жилом комплексе «Невский». Строители завершают подготовку к заселению шести домов, в еще трех домах продолжаются отделочные работы. Об этом рассказал мэр Олег Моргун.

— Провели заседание комиссии по вопросу принятия на баланс городской администрации новых многоквартирных домов. В ближайшее время специалисты Военно-строительной компании завершат подготовку к заселению шести девятиэтажных домов в микрорайоне «Невский», — поделился градоначальник в телеграм-канале. — Три дома уже практически готовы к сдаче, еще в трех строители заканчивают внутреннюю отделку, монтируют кухонное оборудование и мебель.

Моргун добавил, что новостройки примут на баланс после завершения всех работ.

— По завершению всех работ наша задача – оперативно принять новостройки на баланс и выдать ордера на квартиры в них тем горожанам, чья очередь на получение компенсационного жилья уже подошла, — отметил мэр приморского города.

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