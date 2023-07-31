1 сентября в Макеевке после ремонта откроется одна из самых поврежденных школ

Обновленная школа начнет работать 1 сентября 2023 года. Фото: кадр из видео Минстроя ДНР

В Макеевке 1 сентября откроет двери одна из самых пострадавших школ — школа №8. Подрядчик уже закрыт тепловой контур и приступил к демонтажу кровли. Об этом рассказали в министерстве строительства ДНР.

— Школа №8 — одна из самых пострадавших школ. Здесь под руководством ППК «Единый заказчик» вышел подрядчик из Московской области — Фонд капитального ремонта. Они уже закрыли контур всех окон, приступили к демонтажу кровельного покрытия и в ближайшее время приступят к монтажу кровли. К 1 сентября контур полностью будет закрыт, и школа начнет работать, — отметил глава Минстроя Николай Циганов.

Министр добавил, что над восстановлением школы, детского сада «Ласточка» и жилых домов трудятся 210 строителей. В ближайшее время их число увеличится до 300. Николай Циганов поручил на каждом из объектов разместить паспорт объекта с указанием подрядчика и сроков восстановления.

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