В ДНР собрали свыше 300 тонн урожая

В регионе продолжается масштабная уборочная кампания. Фото: ДАН

Аграрии Донецкой Народной Республики собрали свыше 332 тысяч тонн урожая в рамках уборочной кампании. Благодаря усилиям производителей в Республике обмолочено более 93 тысяч гектаров сельхозполей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

— Уборочная кампания в Республике уверенными темпами движется вперед. Собрано всего нового урожая более 332 тысяч тонн, в том числе озимой пшеницы более 248 тыс. тонн, озимого ячменя более 12 тыс. тонн, ржи — 266 тонн, ярового ячменя — более 53 тыс. тонн, яровой пшеницы — 506 тонн, — отметили в министерстве.

В Минагропрома добавили, что с полей региона было собрано 27 тонн овса, более 15 тонн гороха, более 1,7 тысяч тонн чечевицы, а также 282 тонны рапса и 445 — горчицы.

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