В Донбасс направят более 42 миллионов рублей на экологические и просветительские мероприятия

ДНР и ЛНР получат 42,5 миллиона рублей на экологические и просветительские мероприятия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика получат более 42 миллионов рублей на экологические и просветительские мероприятия. Об этом сообщили в Аппарате Правительства России.

- ДНР и ЛНР получат 42,5 млн рублей на очистку берегов водоемов, создание рекреационной зоны в парке «Донецкий кряж», а также на проведение ряда общественных и просветительских мероприятий, - отметили в Правительстве России.

Там добавили, что эти выделенные средства пойдут на переподготовку и повышение квалификации экологов, проведение Всероссийской научно-практической конференция по реабилитации экосистем Донбасса, «Докучаевской конференции» для молодых ученых-почвоведов, акций «Сад памяти», «Сохраним лес», а также на акцию «Вода России».

Кроме того, в Донбассе планируют изготовить буклеты и видеоролики о природе края, а в Донецкой Народной Республике намерены создать Центр управления вопросами природных ресурсов и экологии.

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